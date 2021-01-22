Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Циклон «Кристоф» принес в Санкт-Петербург потепление, которое началось с сильных туманов. К вечеру пятницы, 22 января, в городе на Неве установится теплая погода с плюсовыми значениями. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в тумане

По его словам, как минимум пять предстоящих дней, до 27 января, температура в Петербурге будет держаться выше нулевой отметки.

«В эту оттепель погоду будет определять влияние не только циклон, который нам пригнал атмосферный фронт «Кристоф», но будут еще и новые циклоны. Температура будет постоянно держаться от 0 ночью до +3 днем. После 27 числа наступит похолодание», — уточнил специалист.

Добавим, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 23 января ночью ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит 0…+2 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.