Берлин, 22 января, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Вблизи зоны строительных работ по «Северному потоку — 2» находится трубоукладчик «Фортуна», сообщает 22 января MarineTraffic.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Предположительно, судно будет на месте проведения работ вечером 23 января.

Напомним, с 15 января были намечены работы по укладке трубопровода «Фортуна» в исключительной экономической зоне Дании. Накануне, 21 января, «Фортуна» вышла в направлении места проведения работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ввёл санкции в отношении «Фортуны» и её владельца «КВТ-Рус» за участие в проекте «Северный поток — 2».