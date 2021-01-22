Варшава, 22 января, 2021, 16:26 — ИА Регнум. По итогам первых трех недель января текущего года самой популярной маркой автомобилей среди жителей Польши стала «Тойота», хотя в аналогичном периоде прошлого года этим могла похвастать «Шкода». Об этом заявил руководитель Самарского института, который занимается подсчетом и анализом автомобильной статистики в Польше, Войцех Джевецкий в интервью Dziennik.

dion gillard Эмблема Toyota

По его словам, за первые недели января текущего года новые автомобили разных моделей под маркой «Тойота» жители Польши регистрировали 3 467 раз (менее на 14%, чем за аналогичный период прошлого года), в то время как модели автомобилей под маркой «Шкода» — 2 130 раз (снижение на 31,5% по сравнению с первыми неделями января 2020 года).

Он добавил, что тройку лидеров рынка новых автомобилей в Польше заняли автомобили разных моделей под маркой «Фольксваген»: с 1 по 21 января они регистрировались в Польше 2 083 раза (меньше на 14%, чем за аналогичный период прошлого года).

Четвертое и пятое место заняли автомобили марок «Киа» и «Дачия» соответственно.