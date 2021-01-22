Москва, 22 января, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В настоящее время можно лишь говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но небольшие подъёмы заболеваемости ещё возможны. Об этом 22 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19

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«Да, мы наблюдаем тенденцию к снижению заболеваемости, которая наметилась с начала января. Это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но, я думаю, что мы ещё будем видеть и небольшие подъёмы, сменяющиеся спадами, потому говорить о том, что мы победили, очень рано», — заявила Пшеничная.

«Все меры предосторожности мы должны соблюдать для того, чтобы как можно быстрее вернуться к полноценной нормальной жизни», — указала она.