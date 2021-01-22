Варшава, 22 января, 2021, 16:22 — ИА Регнум. 21 января в сети книжных магазинов Польши поступило польское издание книги Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Mein Kampf») (запрещенная для распространения на территории Российской Федерации). Об этом, как передает Onet. pl, заявил директор издательства Bellona, которое выпустило книгу, Збигнев Червинский.

Адольф Гитлер

«В обществе и элите было много споров вокруг необходимости издания этой книги в Польше. Однако мы руководствовались тем, что эта книга — яркий пример, как разрушить демократию и прийти к тоталитаризму. Она должна заставить людей задуматься о том, что свободу надо ценить как можно больше, и как можно меньше верить политикам-популистам», — заявил он.

Польша стала вторым государством в Евросоюзе, где была официально выпущена данная книга после окончания Второй Мировой войны. До этого, в 2016 году, это сделали в Германии.

Стоит отметить, что издание вышло с многочисленными комментариями историков и политологов — их насчитывается около 5 тысяч. Без них издание книги запрещено.