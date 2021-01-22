Архангельск, 22 января, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Архангельской области с начала пандемии скончались семь медицинских работников. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александ Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

«Всего коронавирус был выявлен у 4877 медработников, 4 тысячи из них уже поправились. На сегодня 785 находится на лечении, из них болеют 167 врачей», — сообщила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе от COVID-19 скончались 580 человек.