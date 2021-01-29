По поручению президента РФ Владимира Путина 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Процедура проводится бесплатно и на добровольной основе. Параллельно снижается и число выявленных в России случаев заражения коронавирусом. За последние дни Санкт-Петербург несколько раз оказывался на первом месте в списке по числу выявленных случаев, обгоняя традиционно бравшую лидерство Москву. В регионах задумались о послаблении ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Так, с 18 января учащиеся 6−11-х классов московских школ вернулись за парты. Также мэр Москвы Сергей Собянин увеличил квоту разрешённого числа зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах и распорядился возобновить работу музеев, библиотек и прочих учреждений культурного назначения. Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Термометрия. Николай Хижняк ИА REGNUM

15:41 22.01.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составил также 159 случаев. Читайте также: В Тюменской области выявили за сутки ещё 159 заражений коронавирусом

15:43 22.01.2021 В Архангельской области выросло число жертв COVID-19. Подробности в материале: Архангельский минздрав подтвердил 580 смертей от COVID-19

15:46 22.01.2021 Гражданам старше 65 лет, проживающим на территории Волгоградской области, ближайшие два месяца предстоит соблюдать режим самоизоляции — до 21 марта 2021 года. Читайте подробнее: Волгоградским пенсионерам продлили самоизоляцию на два месяца

15:52 22.01.2021 Более 4 тысяч архангельских медиков переболели COVID-19, семеро скончались. Подробности в материале: В Архангельской области от COVID-19 скончались семь медиков

15:56 22.01.2021 В Ростовской области организуют доставку жителей отдалённых населённых пунктов на вакцинацию от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 января сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Читайте подробнее: В Ростовской области организуют доставку селян на вакцинацию от COVID-19

16:21 22.01.2021 Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM

16:22 22.01.2021 В настоящее время можно лишь говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но небольшие подъёмы заболеваемости ещё возможны. Об этом 22 января заявил заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Снижение заболеваемости не даёт повода расслабляться — о коронавирусе

16:41 22.01.2021 В Санкт-Петербурге с 23 января возвращаются к работе учреждения дополнительного образования, деятельность которых ранее была приостановлена из-за пандемии коронавируса. О возобновлении работы таких учреждений 22 января сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор города Ирина Потехина. Читайте также: В Петербурге возвращаются к работе учреждения допобразования

16:42 22.01.2021 В будущем в России могут наблюдаться ещё небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусом, несмотря на общее снижение масштабов эпидемии. Об этом 22 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24». Читайте также: Коронавирус: эксперт оценила возможность нового роста заболеваемости

16:51 22.01.2021 В Калужской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Открыто 19 пунктов вакцинации, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Планируется к открытию ещё 21 пункт, сообщает региональное министерство здравоохранения. В области сформировано три мобильных пункта и 26 выездных медицинских бригад. Дополнительно будет создано ещё 20 бригад. По состоянию на 21 января в Калужскую область поступило 13 тыс. 232 дозы вакцины. Первым компонентом привито 5144, вторым — 560 человек. Читайте подробнее: В Калужской области продолжается вакцинация против коронавируса

16:54 22.01.2021 В Югру 25 января должно поступить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своём аккаунте в сети Instagram. Об этом: В Югре для массовой вакцинации от коронавируса развернут около 80 пунктов

17:13 22.01.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин призвал соблюдать все введённые в столице ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

17:48 22.01.2021 Прививку от COVID-19 сделал 22 января губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с ним вакцинацию прошёл и министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Подробности в материале: Рязанский губернатор привился от COVID-19

18:00 22.01.2021 Дополнительно 20 пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Тверской области, приём жителей там начнут с 23 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Читайте также: В Тверской области открыли ещё 20 пунктов вакцинации от COVID-19 — Руденя

18:01 22.01.2021 По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, за 22 января в городе госпитализированы 607 человек с ковидом и пневмониями. Это на 19% меньше, чем за прошлую пятницу, 15 января. Одновременно почти на 20%, до 4696 человек, увеличилось суточное количество выписанных после излечения. Подробности в материале: В Петербурге почти на 20% сократилось число госпитализаций с ковидом

18:21 22.01.2021 До конца следующей недели в Белгородскую область поступит очередная партия вакцины от COVID-19. Это будет уже седьмой транш, сказала на брифинге 22 января первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова. Об этом: В Белгородской области ждут седьмой транш вакцины от COVID-19

18:26 22.01.2021 Жители Челябинской области 23 и 24 января снова смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Пункты будут работать в торговых центрах Челябинска и ряда других городов региона, сообщает пресс-служба губернатора. Так, с 14:00 до 17:00 по местному времени сделать тест можно будет в четырёх ТК Челябинска, а ещё в двух — с 10:00 до 14:00. Также узнать свой ковид-статус смогут жители Златоуста, Аши, Карталов, Кыштыма, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Сатки, Пласта и Южноуральска. Об этом: Челябинцев снова зовут в торговые центры на бесплатное ковид-тестирование

18:30 22.01.2021 За сутки в Петербурге прививки от коронавируса получили более 2,5 тыс. человек. В том числе первично привито 2294 человека, вторую часть двухкомпонентной вакцины получили 223 человека. Тем временем расширяются возможности для дистанционной записи на вакцинацию. Подробности в материале: В Петербурге за сутки привили от коронавируса 2,5 тыс. человек

18:31 22.01.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб от 22 января. Днём ранее, 21 января, в регионе было зарегистрировано 159 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 597 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 155 носителей коронавируса

18:35 22.01.2021 Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» заявил о том, что переболевшие COVID-19 могут не прививаться как минимум полгода. «Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — сказал Горелов.

18:45 22.01.2021 Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» заявил о не более чем 30 случаях повторного заражения коронавирусом во всём мире. «Случаи повторных заболеваний COVID-19 — их в мире не более трех десятков. И один летальный исход приходится как раз на пациентку с онкогематологическим заболеванием старше 80-летнего возраста, которая на фоне этой терапии дважды перенесла COVID-19, который завершился, к сожалению, весьма печально», — сказал Горелов.

19:13 22.01.2021 Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о том, что вакцинация от COVID-19 не повлияет на репродуктивную функцию женщин. «Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен, но вместе с тем мы знаем, что в настоящий момент во всех мировых рекомендациях говорят о том, что после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нельзя быть донором спермы и нежелательна беременность. Если она даже наступит, то нужно как-то планировать эту ситуацию, потому что процесс действительно есть», — сказал Горелов.

19:23 22.01.2021 Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил РИА Новости, что ведомство дорабатывает сервис записи на вакцинацию от COVID-19 на портале «Госуслуги», оптимизирует в нем выбор медучреждений и запись в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной поликлинике.

19:34 22.01.2021 Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился от коронавируса двумя компонентами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: Глава депздрава Югры: «Привиться «Спутником V» готовы иностранцы»

19:37 22.01.2021 В Мордовии наблюдается снижение ежедневного числа случаев заражения коронавирусом. В течение января число госпитализаций снизилось на 24%. Подробности в материале: В Мордовии свободно больше 34% инфекционных коек

19:41 22.01.2021 В Мордовии подготовили для проведения вакцинации от коронавируса 40 стационарных пунктов. Также в республике готовы 17 мобильных точек для прививочной кампании. Читайте также: В Мордовии подготовили 40 пунктов для вакцинации от коронавируса

20:17 22.01.2021 Власти Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорону».

21:01 22.01.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Фото: nso.ru

21:51 22.01.2021 Финляндия временно закроет для пассажирского движения один из пунктов пропуска на границе с Россией — Иматру, заявила глава МВД Финляндии Мария Охисало. Соответственно, со стороны российского Светогорска временно нельзя будет попасть на территорию Финляндии.

22:04 22.01.2021 Пункт вакцинации в торговом центре Москвы. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

22:43 22.01.2021 В Удмуртии записались на вакцинацию от коронавируса до настоящего момента более 3,4 тыс. человек. Первый компонент вакцины получили 3250 жителей Удмуртии, оба компонента препарата — 720 человек. Об этом: Более 3,4 тыс. жителей Удмуртии записались на прививку от коронавируса

07:07 23.01.2021 В Пермском крае продлён режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ограничительные меры теперь действуют до 7 февраля. Также продлены ограничения для видов услуг и сфер, в которых возможны большое скопление людей, пребывание клиентов в закрытых маленьких помещениях, а также тесный контакт между ними. До особого распоряжения оперштаба под ограничениями находятся дискотеки, ночные клубы, детские развлекательные центры и другие подобные заведения. Об этом: В Прикамье продлили режим самоизоляции для пожилых

07:23 23.01.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 29 372. Об этом утром 23 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии число пациентов с COVID-19 в стационарах снизилось до 1054

08:35 23.01.2021 Опасения части граждан сделать прививку от COVID-19 несоизмеримы с теми последствиями, которые несёт это заболевание и его последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила главный эпидемиолог Оренбургской области Галина Зебзеева. «Однозначно, я говорю своё профессиональное мнение, что прививаться нужно. Потому что риск заболеть и те последствия, которые могут быть при заболевании COVID-19, совершенно несоизмеримы с опасениями населения идти на прививки», — сказала Зебзева. Читайте также: Главный эпидемиолог объяснила, почему нужно привиться от COVID-19

09:55 23.01.2021 В Югре за сутки лабораторно подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 217 случаев. Читайте подробнее: В Югре число заражений коронавирусом превысило 46 тысяч

10:31 23.01.2021 Наиболее опасной мутацией коронавируса является появление у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом 23 января рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Читайте подробнее: Врач рассказал о наиболее опасной мутации коронавируса

10:31 23.01.2021 Ямальцы в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями, могут прекратить самоизоляцию, если они привились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО. Об этом: На Ямале отменена самоизоляция для вакцинированных от COVID-19

11:22 23.01.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявлен 20 921 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: В России за 24 часа выявили 20921 новый случай заражения коронавирусом

11:22 23.01.2021 В Челябинской области за 22 января обнаружили ещё 291 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 42 945 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 12 280. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 291 носителя коронавируса

11:29 23.01.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждено 3056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 января в оперштабе. Это на 48 случаев меньше, чем сутками ранее. В то же время опять пошла вверх суточная цифра смертности. Читайте подробнее: В Петербурге снизился темп эпидемии, но возросла смертность от COVID-19

11:35 23.01.2021 Ещё 389 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января. Это на два случая меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области выявили 389 носителей коронавируса

11:41 23.01.2021 Учёные продолжают изучать версии происхождения коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19, но наиболее вероятной версией происхождения вируса является его передача от летучих мышей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Подробности в материале: Голикова заявила о продолжении исследований о первоисточнике COVID-19

11:43 23.01.2021 В первом квартале 2021 года в медучреждения в России поступит свыше 17 млн доз вакцины от COVID-19 и будут привиты 20 млн жителей страны. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Об этом: Голикова рассказала о планах по вакцинации в РФ

11:51 23.01.2021 В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 29 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 января. Читайте также: В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё 29 пациентов

11:54 23.01.2021 В Свердловской области за 22 января выявили ещё 390 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. В частности, заражение обнаружено у 144 человек в Екатеринбурге. Также коронавирус подтверждён лабораторно среди жителей Асбеста, Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды и многих других муниципалитетов. Читайте подробнее: На Среднем Урале от COVID-19 умерли уже более 1900 человек

11:58 23.01.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 325 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 за весь период эпидемии достигло 53 895. Об этом 23 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки умерли 25 пациентов с COVID-19

12:12 23.01.2021 Штамм коронавируса, которые первоначально был выявлен в Великобритании и является более заразным, не представляет угрозы для России. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Читайте также: «Британский» штамм коронавируса не несет угрозы для России — Голикова

12:32 23.01.2021 В Белгородской области 23 января подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 246 пациентов, пять человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 183 случая заражения коронавирусом

12:33 23.01.2021 Ещё 193 носителя коронавируса выявлены в Брянской области 23 января, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 529 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области выявили 193 носителя коронавируса

12:34 23.01.2021 В Рязанской области 23 января подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем сутками ранее, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 466 пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили 110 случаев заражения коронавирусом

12:36 23.01.2021 Эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) совместно с ИА Национальный эксперт представили доклад «Бюджеты регионов в 2021 г.: стратегии дефицита». Авторы анализируют расходную и доходную части бюджетов всех российских регионов в 2021 г., а также фиксируют тот факт, что бюджет большинства субъектов носит дефицитный характер. Читайте также: 707 млрд с «минусом»: бюджеты регионов и стратегии дефицита

12:39 23.01.2021 Ещё 255 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области 23 января, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на два человека больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов. Об этом: В Волгоградской области выявили 255 носителей коронавируса

12:49 23.01.2021 В Хакассии за прошедшие сутки было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 19 903 человек. Об этом 23 января сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: В Хакасии заболели 89, выздоровели 219 человек с COVID-19

12:59 23.01.2021 На данный момент введение международных паспортов вакцинации приведет к ограничению передвижения людей, что является недопустимым. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью на телеканале «Россия 1» в программе «Вести в субботу». Об этом: Голикова назвала недопустимым введение «ковидных» паспортов

13:16 23.01.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявили 160 носителей коронавируса

13:31 23.01.2021 Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, не стоит проходить вакцинацию от COVID-19 даже в том случае, если у них уровень антител начал снижаться или близок к нулю. Об этом 23 января сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Вести в субботу» в эфире телеканала «Россия 1». Подробности в материале: Голикова не рекомендовала прививаться уже переболевшим COVID-19

13:54 23.01.2021 В Иркутской области за последние сутки был выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 46 831. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Приангарье за сутки выявили 261 новый случай SARS-CoV-2

14:26 23.01.2021 В Курской области 23 января зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 24 тыс. 845 положительных тестов. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 184 новых случая заражения коронавирусом

15:11 23.01.2021 В Липецкой области 23 января подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 19 тыс. 724 положительных теста. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 156 новых носителей коронавируса

15:22 23.01.2021 В Астраханской области 23 января подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 252 положительных теста. Один новый летальный случай подтверждён за последние сутки. Об этом: В Астраханской области коэффициент распространения COVID-19 — ниже единицы

15:25 23.01.2021 Во Владимирской области 23 января подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 22 тыс. 286 носителей вируса. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 156 носителей коронавируса

15:34 23.01.2021 В Тамбовской области 23 января подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 21 тыс. 305 носителей вируса. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 157 новых носителей коронавируса

15:47 23.01.2021 В Воронежской области 23 января подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 55 тыс. 165 положительных тестов. 16 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Воронежской области за сутки выявлены 387 новых носителей коронавируса

15:53 23.01.2021 В Орловской области 23 января подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 391 положительный тест. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Орловской области за сутки выявлен 171 новый носитель коронавируса

15:58 23.01.2021 В Курской области до 8 февраля продлили запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также работу танцевальных площадок, дискотек и караоке. Об этом: В Курской области продлили запрет на развлечения

15:59 23.01.2021 Эпидемия коронавируса в Петербурге, «скорее всего, находится в нисходящей части второй волны», заявили 23 января аналитики Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19. Однако вероятность нового подъема заболеваемости сохраняется. Напомним, в настоящее время Петербург находится на первом месте в России по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и по суточной смертности от COVID-19. Об этом: «Нисходящая часть второй волны»: в Петербурге объяснили ситуацию с COVID-19

16:13 23.01.2021 В Курскую область 23 января поступила третья в 2021 году партия вакцины от коронавируса. Новая партия позволит привить 14 тыс. 850 человек. Читайте подробнее: Курская область получила третью с начала года партию вакцины «Спутник-V»

16:25 23.01.2021 На Ямале за сутки подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 97 случаев. Читайте также: На Ямале за сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом

16:42 23.01.2021 В Петербурге за минувшие сутки первую часть прививки от коронавируса получили 2578 человек, вторую часть — 53 человека. С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинирован 35 031 человек. Об этом: В Петербурге вакцинировали от коронавируса более 35 тыс. человек

17:06 23.01.2021 Жителям России, переболевшим COVID-19, прививаться не рекомендуется. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. По ее словам, от прививки пока стоит воздержаться жителям страны, даже если уровень антител у них снижается или близок к нулю. Подробности в материале: Голикова не рекомендовала вакцинироваться переболевшим COVID-19

17:32 23.01.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 43 зарегистрировано в Кургане, сообщает 23 января региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье также 100 случаев. Читайте также: В Курганской области выявили за сутки ещё 100 заражений коронавирусом

17:34 23.01.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 76 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 23 января. Это на один случай меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: Ещё 77 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

17:41 23.01.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки, как и днём ранее, зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 23 января. Об этом: Ещё один житель Калмыкии скончался от COVID-19

20:15 23.01.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 156 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб от 23 января. Днём ранее, 22 января, в регионе было зарегистрировано 155 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 753 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявили 156 носителей коронавируса

22:39 23.01.2021 Соглашение между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V» стало поводом для бурного обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение 23 января в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

23:23 23.01.2021 Симптомами, которые сопровождают выздоровевших граждан после заражения COVID-19, поделились пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии 23 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили «побочные явления» после перенесенного COVID-19

01:12 24.01.2021 Как пояснила Голикова, введение единого сертификата о вакцинации от COVID-19 на настоящий момент является невозможным из-за множества нюансов, характерных для разных стран мира. Читайте подробнее: Голикова оценила вероятность ввода международного сертификата о вакцинации

08:32 24.01.2021 В Югре за сутки лабораторно подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 218 случаев. Подробности в материале: В Югре за сутки выявили 214 заражений коронавирусом

09:35 24.01.2021 На Ямале прививку от коронавируса поставили уже более 1940 человек, из них более 750 человек прошли два этапа вакцинации, сообщает региональный оперативный штаб. Отмечается, что после поставки на Ямал крупной партии вакцины от коронавируса в начале февраля начнётся массовая вакцинация. Подробности в материале: На Ямале массовая вакцинация от коронавируса стартует в начале февраля

09:42 24.01.2021 Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на семь самых популярных вопросов о вакцинации от коронавируса. Об этом: Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

10:35 24.01.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба, на 24 января общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1856 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние двое суток. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 517 человек, +86 за двое суток) и ОРВИ (19 953 человек, +276 за последние двое суток). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 37 703 человек (+387 за последние двое суток). Читайте подробнее: На Алтае за двое суток скончались ещё 29 пациентов с коронавирусом

11:11 24.01.2021 В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 2929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последний раз до этого менее трех тысяч новых носителей в Петербурге было 12 января по итогам предыдущих суток. Об этом: В Петербурге за сутки выявили менее трех тысяч новых носителей коронавируса

11:41 24.01.2021 В Челябинской области за 23 января выявили ещё 292 носителя коронавирууса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 43 237 заразившихся. Из них выздоровели пока 29 435 пациентов. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 292 носителя коронавируса

11:51 24.01.2021 В Свердловскую область поступило ещё 40 тыс. доз вакцины «Спутник V». Это самая крупная партия за последнее время, заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Но мы ожидаем, что дальше объёмы будут только расти», — подчеркнул глава региона. Подробности в материале: Свердловская область получила самую крупную партию вакцины от коронавируса

12:23 24.01.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб от 24 января. Днём ранее, 23 января, в регионе было зарегистрировано 156 подтверждённых случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 911 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 158 носителей коронавируса

12:32 24.01.2021 В Калужской области за сутки подтверждено три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 января областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 208 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Калужской области коронавирус унёс жизни ещё трёх человек

12:47 24.01.2021 В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 21 127 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Подробности в материале: В России за сутки выявили 21127 случаев заражения SARS-CoV-2

12:59 24.01.2021 Ещё 388 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 января. Это на один случай COVID-19 меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 388 случаев заражения коронавирусом

13:08 24.01.2021 В Свердловской области за 23 января обнаружили ещё 392 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает опершаб. В Екатеринбурге выявили 175 носителей. Также они зафиксированы в Алапаевске, Асбесте, Берёзовском, Верхней Салде, Карпинске, Кировграде, Нижнем Тагиле, Первоуральске и многих других территориях. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 392 носителя коронавируса

13:30 24.01.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 24 января. Об этом: В Ростовской области подтвердили ещё 11 смертей от COVID-19

13:56 24.01.2021 В Пермском крае за 23 января обнаружили ещё 295 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 37 772 заразившихся. В больницах находятся 1566 пациентов, в том числе 79 на аппаратах ИВЛ. Читайте подробнее: В Пермском крае выявили ещё 295 случаев COVID-19

16:10 24.01.2021 На семь наиболее частых вопросов при вакцинации от COVID-19 ответил 24 января в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом: Мясников ответил на семь наиболее частых вопросов при вакцинации

16:40 24.01.2021 Ещё 180 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 24 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. Читайте также: В Белгородской области выявили 180 носителей коронавируса

16:40 24.01.2021 В Брянской области 24 января подтверждено 190 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1877 тестов. Скончались три человека. Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили 190 случаев заражения коронавирусом

16:43 24.01.2021 Ещё 112 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 24 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 109 человек. Подробности в материале: В Рязанской области выявили 112 носителей коронавируса

16:52 24.01.2021 В Волгоградской области 24 января подтверждено 252 случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 238 человек, скончались ещё четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили 252 случая заражения коронавирусом

17:42 24.01.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 41 зарегистрирован в Кургане, сообщает 24 января региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 100 случаев. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявили 99 заражений коронавирусом

20:35 24.01.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 158 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев. Об этом: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 158 человек

21:35 24.01.2021 На Ямале за сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 95 случаев.

21:58 24.01.2021 Увольнение сотрудников патронажной службы в Германии за их отказ прививаться вакциной от коронавируса стало поводом для возникновения множества комментариев в интернете. Граждане оставили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили увольнения в Германии за отказ привиться от COVID-19

22:31 24.01.2021 В Санкт-Петербурге на уходящей неделе количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее снизилось на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей. Доля свободного коечного фонда достигла рекордных значений. Власти Петербурга уже задумались о сокращении числа коек, отведенных под лечение больных с COVID-19. Об этом 24 января на своей странице в соцсети сообщил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Читайте также: В Петербурге задумались о сокращении коечного фонда под ковид

03:22 25.01.2021 Отмечается, что заболеваемость COVID-19 у беременных значительно выше, чем в целом по популяции. Подробности в материале: В Минздраве рассказали о нюансах заболеваемости COVID-19 у беременных

04:42 25.01.2021 В Новосибирской области за прошедшую неделю минтранс совместно с полицией и управлением Роспотребнадзора провели 90 рейдов в общественном транспорте. За нарушение масочного режима составлено 19 административных протоколов — нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Об этом: Новосибирцам грозит штраф до 30 тысяч рублей за нарушение масочного режима

05:27 25.01.2021 Эмоциональное напряжение, вызванное страхом и тревожностью, может спровоцировать общее снижение иммунитета у человека и повысить вероятность заражения COVID-19. Подробности в материале: Психотерапевт назвал причину, повышающую вероятность заражения SARS-CoV-2

05:52 25.01.2021 За выходные (23−24 января) в Хакасии выросло число жертв COVID-19. За весь период пандемии в регионе скончались 368 пациентов с коронавирусом. Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

05:58 25.01.2021 Пункты вакцинации на Камчатке работали и в субботу, 23 января. В выходной день прививки от коронавируса сделали 224 человека. Читайте также: На Камчатке вакцинировали от коронавируса уже почти две тысячи человек

06:50 25.01.2021 В Амурской области за последние семь дней выявили ещё 847 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 839). За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 115 человек, за весь период пандемии — 18 813. Подробности в материале: В Приамурье за неделю выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

07:08 25.01.2021 Палата реанимации для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM

07:23 25.01.2021 В Ульяновской области сегодня, 25 января, режим самоизоляции для пожилых граждан, который носил обязательный характер, стал рекомендательным. Читайте также: В Ульяновской области отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

07:31 25.01.2021 В Приморье за минувшие сутки выдано 218 (220 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, скончались ещё пять пациентов. Читайте подробнее: Приморье ежедневно теряет жителей в борьбе с коронавирусом

07:34 25.01.2021 В Ульяновской области смягчили ряд ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом в части проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и культурных событий. Об этом: В Ульяновской области разрешили проводить банкеты и свадьбы

07:42 25.01.2021 В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 января, за прошедшие сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 113 случаев, 23 января — 115 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: Сразу в 21 населённом пункте Кузбасса выявили новые случаи заражения

07:47 25.01.2021 В Ульяновской области смягчают ограничительные меры, принятые в условиях пандемии коронавируса. Помимо проведения массовых мероприятий и изменения работы предприятий общепита, послабления коснулись детских игровых комнат. Подробности в материале: В Ульяновской области возобновят работу детские игровые комнаты

07:52 25.01.2021 Прививки от коронавируса сделали 5923 жителя Омской области. В том числе второй компонент вакцины «Спутник V» получили уже 1738 человек. Читайте также: В Омской области от коронавируса привились почти 6 тысяч человек

08:01 25.01.2021 В Республике Алтай стал известен возраст, возможно, самой молодой на данный момент жертвы COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 14 января скончалась 21-летняя девушка из Усть-Канского района. Читайте также: В Горном Алтае от COVID-19 скончалась 21-летняя девушка

08:02 25.01.2021 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса смягчили часть ограничительных мер, касающихся работы отдельных организаций, но при этом продлили действие санитарно-эпидемиологических требований. Читайте подробнее: Власти Ульяновской области продлили ограничительные меры из-за коронавируса

08:07 25.01.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии от COVID-19 скончались 650 человек. Подробности в материале: В Бурятии число жертв коронавируса достигло 650

08:17 25.01.2021 В Чувашии студенты после каникул начнутся учиться в очном формате. Об этом: Студенты в Чувашии вернутся к очному обучению

08:20 25.01.2021 Свыше 2 тыс. военнослужащих, а также членов их семей и гражданских сотрудников Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ВВО. Читайте подробнее: В Приморском крае прошли вакцинацию от COVID-19 свыше 2 тыс. военнослужащих

08:21 25.01.2021 Россия надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время сертифицирует российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы представили свои документы на преквалификацию нашей вакцины, на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing). С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал он.

08:21 25.01.2021 За весь период пандемии в Хакасии выявлен 20 061 носитель коронавируса. Подробности в материале: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 77 человек

08:38 25.01.2021 В Новосибирской области с 1 февраля могут отменить часть ограничительных мер, которые были введены ранее из-за коронавируса. С таким предложением на совещании регионального правительства сегодня, 25 января, выступил губернатор Андрей Травников. Читайте также: В Новосибирской области снимут часть антиковидных мер

08:46 25.01.2021 Нагрузка на врачей немного снизилась в Башкирии. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве региона. По его словам, немного упала нагрузка на медицинских работников скорой помощи. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали о снижении нагрузки на врачей

08:48 25.01.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1 871 человек, причем 44 из них добавили в сводку за выходные дни (23−24 января). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией 10 566 (10 431 человек, +135 за выходные дни) и ОРВИ (20 086 человек, +417 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 37 895 человек (+579 за выходные дни). Об этом: На Алтае за выходные скончались ещё 44 пациента с коронавирусом

08:48 25.01.2021 Медицинские организации Бурятии начали подготовку к массовой вакцинации населения от коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, здесь к настоящему времени развёрнуто 21 пунктов вакцинации, из которых 9 расположены в Улан-Удэ. Об этом: В Бурятии развернули 21 пункт вакцинации населения

08:56 25.01.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это в пять раз ниже показателей 24 января, когда было зарегистрировано 46 новых носителей. Читайте также: На Алтае прирост носителей коронавируса за сутки снизился в пять раз

09:00 25.01.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1607 человек, причём 31 из них погибли только за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 25 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 47 353 человек (+783 за выходные дни). Госпитализированы 2370 пациента (-92 за выходные дни). Об этом: В Приангарье за выходные скончался ещё 31 пациент с COVID-19

09:01 25.01.2021 Введение противокоронавирусной вакцины «Спутник V» представляет риск для пациентов со злокачественными новообразованиями. Это указано в новой редакции инструкции к препарату. Читайте подробнее: В инструкцию к вакцине «Спутник V» включили новое предупреждение

09:02 25.01.2021 Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сделал фотографии «британского» штамма коронавируса. Читайте подробнее: Роспотребнадзор впервые сфотографировал «британский» штамм коронавируса

09:09 25.01.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 172 человека, причём 653 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года). Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у троих человек (+10 за выходные дни). Общее число жертв нового вируса составляет уже 622. Читайте подробнее: Ещё 10 жителей Забайкалья стали жертвами COVID-19

09:16 25.01.2021 В Приморье поступила партия из 24 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса, препарат распределят в пункты прививок в городах и посёлках края. Об этом: Приморье получило очередную партию вакцины от коронавируса

09:21 25.01.2021 В Туве суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом снизился до однозначных величин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки здесь подтверждено 6 новых носителей. Все они зарегистрированы в столице региона Кызыле. Читайте подробнее: Коронавирус исчез в районах Тувы

09:21 25.01.2021 В Амурской области за прошлую неделю привились от коронавируса 5282 человека. За всё время прививку получили уже 6769 жителей. Об этом: В Приамурье от коронавируса привились уже почти семь тысяч человек

09:23 25.01.2021 В Челябинской области за 24 января зафиксировали 289 случаев заражения коронавирусом. Эти данные сообщает оперштаб. С начала пандемии эту инфекцию выявили уже у 43 526 человек. Из них выздоровели 29 813. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 289 носителей коронавируса

09:32 25.01.2021 В Чувашии в условиях пандемии коронавируса размер государственной поддержки семьям с детьми в 2020 году составил несколько миллиардов рублей. Подробности в материале: Семьям с детьми в Чувашии в пандемию выплатили 5 млрд рублей

09:36 25.01.2021 В ямальском городе Ноябрьске из-за пандемии коронавирусной инфекции возник дефицит донорской крови. Об этом «Ноябрьску 24» сообщила заведующая отделением переливания крови Татьяна Чупахина. Как пояснила завотделением, переболевший COVID-19 человек отстраняется от кровоотдачи на четыре месяца после второго отрицательного анализа, а контактные с заболевшим — на две недели. «Вот и представьте, кого можно взять и каким образом обеспечить потребность в донорской крови», — сетует Татьяна Чупахина. Читайте также: На Ямале из-за пандемии наблюдается дефицит донорской крови

09:37 25.01.2021 Мобильный пункт вакцинации в Краснодаре. Николай Хижняк © ИА REGNUM

09:37 25.01.2021 В Абаканской поликлинике (Хакасия) 25 января не смогли принять тех, кто записался на вакцинацию от COVID-19 — закончилась вакцина. Читайте также: В Абакане закончилась вакцина от коронавируса

09:38 25.01.2021 В связи с появившимся в инструкции к вакцине «Спутник V» предупреждением о том, что людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять российскую вакцину, главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что не располагает данными о том, что для данной категории пациентов вакцина может быть опасной. Он считает, что вакцинировать от COVID-19 больных с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями можно: «Это люди из группы большого риска тяжелого течения COVID-19, и им защита особенно важна! Данных, что этой категории больных вакцина может быть опасна, нет. Другое дело, что мы не знаем насколько вакцина будет эффективна в таких случаях. Логично предположить, что иммунный ответ у этих больных может быть значительно слабее, чем у других пациентов. Но тем не менее, мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий. Степень защиты нам неизвестна, понятно, что 90% защиты в этой категории больных мы не получим. Как дополнительная мера профилактики болезни, могут служить интерферон Гамма в каплях в нос. Он разрешен к применению всем категориям пациентов и может обеспечить дополнительную защиту тем, кто особенно в этом нуждаются». Читайте также: Доктор Мясников поддерживает вакцинацию от COVID-19 больных с онкологией

09:53 25.01.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 января, за минувшие сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 135 случаев, 23 января — 137 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: Еще восемь новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

09:57 25.01.2021 В Волгодонске Ростовской области на базе горполиклиники №3 развёрнуто два прививочных пункта. В очереди на вакцинацию от COVID-19 записались 370 горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. Партию в объёме 3 тыс. доз вакцины в Волгодонск направят в ближайшие дни. Читайте также: Ростовский Волгодонск получит 3 тыс. доз вакцины от коронавируса

09:57 25.01.2021 В Саратовском научно-исследовательском институте технологий органической, неорганической химии и биотехнологий в рамках реализации двух инвестиционных проектов состоялся торжественный запуск опытно-промышленных линий по производству хлорида магния и экологически чистой бытовой химии. Благодаря новому производству потребители смогут использовать безопасные для здоровья человека и окружающей среды средства с антисептическими компонентами, уничтожающими бактерии и вирусы на коже, обработанной поверхности, что актуально в условиях распространения COVID-19. Так, новое производство обеспечит выпуск биоразлагаемого жидкого мыла с антисептическим эффектом, чистящей пасты, бытового и технического моющего средства. Читайте также: Производство экологической бытовой химии запустили в Саратовской области

09:58 25.01.2021 В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 25 января у 41 706 человек, за сутки инфицированы еще 250 жителей. Выздоровели с начала пандемии 36 208 человек или 86,8%, за сутки — 279 пациентов. Всего скончались 515 человек. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1045 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,2 тыс. тестов. Читайте подробнее: Ещё 250 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Саратовской области

09:59 25.01.2021 В Саратовской области медицинские учреждения, перепрофилированные в ковид-госпитали, частично возвращаются к работе по основному профилю. Так, закрыт ковидный госпиталь на базе областной офтальмологической больницы, готовятся к перепрофилированию 100 коек и в областной клинической больнице. В случае острой необходимости учреждения вновь готовы вернуться к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Об этом: В Саратовской области ковидные госпитали возвращаются к основной работе

10:01 25.01.2021 В Ульяновской области средства на ремонт учреждений здравоохранения, предусмотренные в 2022 году, планируется «перекинуть» на 2021 год. Читайте подробнее: В Ульяновской области ускорят ремонт больниц

10:05 25.01.2021 Школы в Бурятии числом учащихся более 1 тыс. человек вернутся к очному формату обучения с 1 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое решение принято на заседании оперативного штаба 25 января. Об этом: Крупные школы в Бурятии вернутся к очному формату обучения

10:05 25.01.2021 Полную вакцинацию от COVID-19 прошли уже более трёх тысяч жителей Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов. Специалист напомнил, что прививка ставится в два этапа. Первый компонент вакцины получили уже 7303 человека, а второй этап прошли пока лишь 3079 жителей. Вакцинация от COVID-19 в Екатеринбурге идёт полным ходом. Харитонов призвал жителей идти прививаться. «Пока не будет создана достаточно хорошая иммунная прослойка, коллективный иммунитет, заболеть можно в любой момент», — сказал эпидемиолог. Об этом: Жители Екатеринбурга активно прививаются от COVID-19

10:09 25.01.2021 В России на сегодняшний день не выявлено «южноафриканского» штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. «На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте также: В России не обнаружили «южноафриканский» штамм коронавируса

10:14 25.01.2021 В Якутии открыты пункты вакцинации от коронавируса в столице республики и в 25 населённых пунктах. Подробности в материале: В районы Якутии не могут доставить вакцину от коронавируса

10:16 25.01.2021 Глава администрации Таганрога (Ростовская область) Андрей Лисицкий принял участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: В Ростовской области таганрогский сити-менеджер привился от COVID-19

10:19 25.01.2021 Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Петербурге будет организована на базе временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», где можно обеспечить большую проходимость вакцинируемых. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Об этом: В Петербурге массовую вакцинацию от ковида организуют в «Ленэкспо»

10:23 25.01.2021 Подготовить инфраструктуру для массовой вакцинации жителей Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров 25 января на совещании в правительстве региона. По данным министра здравоохранения республики Максима Забелина, в Башкирию уже поступило более 13 тысяч доз вакцины против COVID-19. Еще 151 тысяча доз этой вакцины поступит республику в январе-феврале текущего года. Подробности в материале: В Башкирии рассказали о подготовке к массовой вакцинации от COVID-19

10:27 25.01.2021 В Пермском крае за неделю (18−24 января) из COVID-центров выписано 1944 пациента, сообщает краевой минздрав. За сутки, на 25 января, список оправившихся от заболевания пополнили ещё 118 человек. С начала пандемии от коронавирусной инфекции излечились 31 276 прикамцев. На сегодняшний день под меднаблюдением остаются 4429 жителей Пермского края. По данным министерства здравоохранения, на территории региона для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 4286 коек, стационарная медпомощь оказывается 2519 пациентам, из них — 1571 с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Читайте подробнее: В Прикамье за неделю от COVID-19 излечились 1944 человека

10:29 25.01.2021 В комитете образования и науки администрации Новокузнецка прокомментировали информацию о том, что руководителей образовательных организаций города призвали обеспечить прохождение сотрудниками «обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции». Власти заявили, что «это было разъясняющее письмо». Подробности в материале: Власти Новокузнецка прокомментировали «обязательную» вакцинацию учителей

10:31 25.01.2021 По итогам прошедшего года туристический поток в столицу Татарии составил 1,7 млн человек и снизился на 52%. На спад повлиял введенный весной 2020 года особый эпидемиологический режим и последовавшие за ним ограничения. Об этом: В 2020 году турпоток в Казань снизился на 52%

10:32 25.01.2021 В Петербурге за последние сутки почти вдвое упали объемы тестирования на коронавирус, сообщает 25 января городской оперативный штаб. За сутки в городе обследовали всего 14 958 человек, это примерно на 10 тыс. тестов меньше, чем днем ранее. Читайте также: В Петербурге почти вдвое упали объемы тестирования на коронавирус

10:39 25.01.2021 За сутки в России выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Подробности в материале: В России заболеваемость COVID-19 пошла на спад

10:41 25.01.2021 В Челябинске скончался заведующий операционным блоком хирургии горбольницы №8 Дмитрий Борисов. Информацию об этом журналистам подтвердили в медицинском учреждении. Умер он за две недели до своего юбилея, в возрасте 59 лет. Причиной стала внезапная остановка сердца. Читайте подробнее: В Челябинске скончался ещё один врач

10:42 25.01.2021 Ситуация по заболеваемости COVID-19 стабилизировалась в Башкирии. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, в республике зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом по пневмонии пока наблюдается прирост, а уровень летальности соответствует прошлому году. Читайте также: В Башкирии рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом

10:43 25.01.2021 Люди с тяжелыми нарушениями иммунитета, по моему мнению, вообще не должны вакцинироваться. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя внесение в инструкцию к вакцине «Спутник V» нового предупреждения, где уточняется, что вакцинация может представлять риск для некоторых групп людей, он пояснил: «На что здесь можно рассчитывать при стимулировании вакциной, если организм утратил способность вырабатывать защитные клетки? Конечно, иммунитет устроен сложно и включает различные звенья, но в тяжелых случаях подавлены все звенья, поэтому достаточного иммунного ответа на вакцинацию в таких случаях ждать не стоит. Напротив, риск нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений у этих людей будет выше. Лучшим вариантом у такого контингента пациентов является ответственное соблюдение всем нам известных профилактических мероприятий — ношение масок, соблюдение дистанции и т. д.». Читайте также: Врач прокомментировал предупреждение в инструкции к вакцине «Спутник V»

10:48 25.01.2021 188 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 25 января, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 133 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили 188 новых носителей коронавируса

10:51 25.01.2021 Все регионы Поволжья получат федеральную поддержку на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий. В том числе наибольший объём средств выделяется Нижегородской области, минимальный — Мордовии. Подробности в материале: Хлебопёки Поволжья получат из бюджета более 350 млн рублей

10:56 25.01.2021 В случае выявления заразившегося коронавирусом школьника класс, в котором он учится, отправляют на карантин. Об этом: Школьников в Москве возвращают на дистанционное обучение

11:00 25.01.2021 Петербург оказался на втором месте в РФ по числу новых случаев заражения коронавирусом, обнаруженных за истекшие сутки. При этом в городе произошло резкое снижение этого числа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает оперативный штаб. Подробности в материале: В Петербурге резко снизилось количество новых заражений коронавирусом

11:03 25.01.2021 В Петербурге за последние сутки от COVID-19, по официальным данным, скончались 59 человек. Это на два случая меньше, чем днем ранее, сообщили 25 января в федеральном оперштабе. Читайте также: Петербург уступил Москве первенство по суточной смертности от COVID-19

11:07 25.01.2021 В Чувашии в 2020 году в условиях пандемии коронавируса в 2,7 раза снизилось число зрителей республиканских учреждений культуры и составило 233,5 тыс. человек. Читайте подробнее: За год учреждения культуры Чувашии посетили втрое меньше зрителей

11:07 25.01.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 456 человек. Об этом сообщили 25 января в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 456 летальных исходов», — говорится в информации. Это на 35 человек меньше, чем сутками ранее, когда умер 491 пациент. За весь период в России умерли 69 918 человек. Подробности в материале: В России снижается смертность от COVID-19

11:08 25.01.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 99,7 млн. Об этом 25 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте также: В России проведено свыше 99,7 млн тестов на коронавирус

11:12 25.01.2021 Вакцинация против коронавируса. Новосибирская область. nso.ru

11:16 25.01.2021 В Татарии, по информации на 25 января, носителями коронавируса числятся 15 538 человек, за сутки заболевание подтвердилось у 87 жителей. Минувшим днем заразились 86 человек. Всего выздоровели 11 950 пациентов, за сутки — 95. С начала наблюдения зарегистрировано 254 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще три пациента. Читайте также: В Татарии за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 87 человек

11:20 25.01.2021 Региональный оперативный штаб Бурятии повысил разрешённый уровень загрузки зрительных залов в театрах и кино до 50%. Ранее кинотеатры могли работать с загрузкой, не превышающей 30% от пропускной способности. Об этом: В Бурятии приняты послабления по работе театров и кинозалов

11:22 25.01.2021 Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов личным примером мотивировал своих сотрудников на участие в вакцинации от COVID-19. Глава МВД сделал прививку в медсанчасти полицейского ведомства, сообщили 25 января в пресс-службе МВД. Читайте также: В Дагестане привился от коронавируса глава МВД

11:24 25.01.2021 По итогам суток 24 января 2021 года в Иркутской области почти в два раза снизилось число пациентов, победивших коронавирус — с 220 до 118. Таковы данные, которые приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Количество новых подтвержденных диагнозов в Приангарье также снизилось, но в меньшей степени (на один меньше, чем днем ранее — 260 случаев заболевания). Читайте подробнее: В Приангарье стало меньше пациентов, победивших коронавирус

11:26 25.01.2021 В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 25 января подтвердилась у 31 360 человек, за сутки заболели еще 220 жителей. Всего выздоровели 24 803 человека или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 166 пациентов. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 367 жителей области. Накануне врачи не допустили гибели ни одного пациента с COVID-19. Читайте также: Ещё 220 положительных тестов на SARS-CoV-2 получили в Пензенской области

11:27 25.01.2021 В Ростовской области за последние сутки установлено 386 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 января. Это на два случая меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 386 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

11:27 25.01.2021 В России впервые в мире получено изображение «британского» штамма COVID-19. Его под микроскопом удалось сфотографировать учёным новосибирского центра «Вектор», сообщили 25 января в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом: Опубликованы первые в мире снимки «британского» штамма COVID-19

11:28 25.01.2021 Работники Уральского реабилитационного центра имени Тетюхина (УКЛРЦ, Нижний Тагил, Свердловская область) заявили об отсутствии коронавирусных выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Балыбердин («Единая Россия») в Facebook. По словам парламентария, ранее медики УКЛРЦ написали открытое письмо, где пожаловались на невыплату положенных средств за работу с больными COVID-19. «Суть проблемы в том, что персонал центра, работающий с пациентами в «красной зоне», не получает положенные региональные надбавки», — написал Балыбердин. Депутат обсудил проблему с главой центра Алексеем Щелкуновым и намерен обратиться к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой «восстановить справедливость». Об этом: Уральские медики пожаловались на отсутствие выплат по COVID-19

11:30 25.01.2021 Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, расположенный в торговом центре, заработал в подмосковном Реутове. В сообщении пресс-службы главы городского округа говорится: «В торговом центре «Реутов парк» 24 января 2021 года открыли еще один пункт вакцинации от COVID-19. Желающих позаботиться о своем здоровье врачи будут ждать по будням с 14:00 до 20:00, а в выходные с 12:00 до 20:00». Вся процедура занимает не более 20 минут, реутовчане уже оценили простоту и удобство посещения данного пункта вакцинации.

11:30 25.01.2021 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 219 новых инфицированных коронавирусом, что на три случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 25 января сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 219 новых случаев коронавируса