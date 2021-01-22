Ростов-на-Дону, 22 января, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Российская разработка вакцины от COVID-19 министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев назвал настоящим спасением. По его мнению, остановить распространение такого грозного заболевания поможет только прививочная кампания.

Тверскаяобласть.рф Вакцина от коронавируса

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«Вакцинация — это спасение. Мы когда-то спасали человечество от чумы, холеры, брюшного тифа, но появляется плеяда отдельных лиц, которые говорят о якобы имеющем место вреде вакцины. И в социум возвращаются инфекции, о которых мы когда-то забыли. Типичный пример — корь. Она снова появилась, потому что люди перестали вакцинироваться от неё», — считает глава ведомства.

Напомним, что в Ростовской области планируется привить более 2 млн человек. Это 60% от численности населения. На добровольной основе вакцину «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» уже получили более 3 тыс. жителей Донского края.

«Вакцинация — это один из тех методов, благодаря которым мы можем спасти жизнь своим родным, близким, людям, которые наиболее ослаблены. Мы видим, что COVID-19 — достаточно серьёзное заболевание, вакцинация от которого является спасением. И в России есть своя вакцина», — подчеркнул Кобзев.