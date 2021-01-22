Киев, 22 января, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Вот уже как полтора года политику насильственной украинизации проводит новая власть. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинизация

Парламентарий заявил, что для развития украинского языка на Украине нужны деньги, а не «рабы», которых лишают родного языка.

«Я категорически считаю, что никто из нас не имеет права упрекать Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) и обвинять его в действии языкового закона. Да, Порошенко его принял, да он его подписал. Но ответственность Порошенко за это закончилась весной 2019 года», — напомнил Бужанский.

Он добавил, что с тех пор ответственность за политику украинизации несёт власть и, в частности, партия «Слуга народа».

«У нас было полтора года на то, чтобы всё изменить, вся ответственность давно на нас», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе после многочисленных угроз со стороны неонацистов закрылся ресторан еврейской кухни «У Машковичей». Поводом для угроз стал ироничный комментарий администрации ресторана на тему принудительной украинизации сферы обслуживания.