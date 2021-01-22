Премьер-министр Украины пообещал «колоссальный рост» добычи газа в стране
Киев, 22 января, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Через три-пять лет на Украине будут добывать значительно больше природного газа. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщило 22 января информационное агентство «УНИАН».
Глава правительства Украины поделился планами в ходе обсуждения проекта национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.
Шмыгаль отметил, что в разработку украинских месторождений потратят более 10 млрд гривен или почти $354 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины пообещал, что до конца отопительного сезона население страны будет платить по сниженной цене на газ. Как позже выяснилось, повышение цены газа фактически перераспределили, включив в стоимость отопления.
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