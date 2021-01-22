Бишкек, 22 января, 2021, 14:47 — ИА Регнум. «Президент должен прекратить нашествия на рудники и наказать тех, кто участвовал в нападениях и порче имущества иностранных инвесторов. Как только порядок будет восстановлен, виновные наказаны, а недовольные научатся решать проблемы не силой, а по закону, через суды — тогда за будущее Киргизии можно не волноваться», — кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов прокомментировал ИА REGNUM политическую ситуацию в Киргизии.

President.kg Садыр Жапаров

По мнению эксперта, пока нынешний глава страны Садыр Жапаров был в оппозиции, «он искал популярность у населения, критикуя инвесторов, работающих на руднике Кумтор». Теперь он стал президентом, и его риторика «должна измениться».

«Глава государства должен думать в первую очередь о стране, ее благополучии и о том, чтобы она не развалилась. Для этого нужны средства. А средства будут только в том случае, если существующие предприятия будут работать, а ключевые отрасли экономики развиваться. Одной из таких отраслей в Киргизии остается горнорудка», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что президент «должен прекратить нашествия на рудники и наказать тех, кто участвовал в нападениях и порче имущества иностранных инвесторов».

"Как только порядок будет восстановлен, виновные наказаны, а недовольные научатся решать проблемы не силой, а по закону, через суды — тогда за будущее Киргизии можно не волноваться. Если этого не сделать — последствия будут самыми плачевными».

Российский эксперт напомнил, что после смены власти в октябре 2020 года в Киргизии «неоднократно предпринимались попытки передела имущества под предлогом защиты национального достоинства».

"Это в первую очередь коснулось китайских горнодобытчиков. А к ним, хотя они и вкладываются в экономику Киргизии, у самих киргизов отношение далеко не дружественное. Сказываются и территориальные претензии, и государственный долг», — сказал Шамгунов и добавил, что «Пекин не собирается прощать Киргизии выданные кредиты, которые составляют больше 60% от общего внешнего долга страны».

"Китайцы в счет погашения долга могут потребовать часть территории, как это уже было с соседним Таджикистаном. А тут они еще и «наше золото присваивают». Поэтому в скором времени нас может ждать очередной сериал по сценарию «Кумтора», — предположил Шамгунов.

Собеседник отмечает, что Пекин, в отличие от канадских бизнесменов, может оказаться менее комфортным собеседником для Бишкека.

«Китайцы — не канадцы, и правительству Киргизии придется решать проблему: китайцев не выгнать, а демонстрантов не разгонишь. И то и другое чревато последствиями. Так что запасаемся попкорном, устраиваемся поудобнее и смотрим или комедию, или трагикомедию. А скорее всего, драму».