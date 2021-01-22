Москва, 22 января, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Социальные сети последовали требованию российских властей и начали удалять призывы к несовершеннолетним лицам участвовать в незаконных массовых мероприятиях и шествиях. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Социальная сеть

«Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на утро 22 января соцсеть TikTok удалила 38% от общего объёма такой информации: «В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер».

Соцсеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube удалили 50% незаконной информации от общего объёма выявленной, а фотоблог Instagram — 17%.