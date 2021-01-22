Москва, 22 января, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Участие несовершеннолетних лиц в так называемых «прогулках» 23 января может привести к плачевной ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Навальный вместо головы

«В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве призвали родителей быть максимально бдительными, интересоваться планами своих детей и оградить их от опасности подобных «прогулок»: «Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодёжь в различные политические действия и провокации».

Вместо участия в подобных мероприятиях в ведомстве призвали провести день вместе с семьёй — например, посмотреть кинофильм, погулять в парке или в лесу, покататься на санках или коньках, поиграть в настольные игры, почитать книги или приготовить совместное блюдо.