Питкяранта, Карелия, 22 января, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Глава администрации Питкярантского района Карелии Дмитрий Трошин написал заявление об отставке. Таким образом чиновник взял на себя ответственность за аварию на городских сетях холодного водоснабжения, в результате которой более 10 тысяч горожан на протяжении нескольких дней оставались без воды. Об этом заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Личная страница Дмитрия Трошина в «Вконтакте». Глава района в Карелии ушел в отставку после отключения воды в Питкяранте

По его словам, только благодаря Минстрою Карелии совместно с коммунальными службами в кратчайшие сроки удалось восстановить водоснабжение в городе Питкяранта. При этом Парфенчиков отметил, что перебои в подаче воды в некоторых домах до сих пор возникают.

«Считаю подобную ситуацию недопустимой и решение Дмитрия Трошина уйти в отставку, взяв на себя ответственность, абсолютно верным. При этом понимаю, что ситуация высветила проблемы, характерные для многих районов республики и решать их нам предстоит комплексно», — пояснил губернатор.

Глава республики также уточнил, что в ситуации с Питкярантой есть четкое понимание ответственных за подготовку сетей к зимнему периоду и несвоевременное реагирование на возникающие проблемы.

Напомним, 14 января в МЧС России поступил сигнал о том, что в Питкяранте произошло аварийное отключение водопровода, снабжающего холодной водой жилые дома, муниципальные и образовательные учреждения населенного пункта.

Причиной происшествия стали аномальные морозы, из-за которых участок центрального трубопровода диаметром 400 миллиметров, проходящий по земле в коробе на Питкярантском целлюлозном заводе, замёрз. Позже был обнаружен второй замерзший участок. Чтобы вернуть воду в жилые дома и соцобъекты, специалисты решили возвести временный трубопровод.

Водоснабжение в почти все дома города удалось вернуть лишь спустя пять дней, к утру 19 января. Однако в ночь на 21 января на восстановленном водопроводе произошел случайный сброс давления из-за чего временно было вновь приостановлена подача воды в жилые дома. А работа в детских садах и школах города возобновлена лишь 22 января.