Москва, 22 января, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Руководство высших учебных заведений вправе реагировать на участие студентов в незаконных акциях. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 22 января, комментируя сообщения о возможных отчислениях студентов за участие в несогласованных митингах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Он отметил, что участие в тех или иных акциях — личное дело студентов. Однако руководство вузов, со своей стороны, может по-разному оценивать такие их поступки, как участие в незаконных действиях. Каждый вуз может иметь на этот счёт свою политику. Могут быть и общие установки со стороны Министерства образования и науки РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция в Москве официально предупредила об ответственности, предусмотренной для участников несогласованных протестных акций и для тех, кто призывает к участию в них.

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