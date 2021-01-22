Москва, 22 января, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии признать не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в стране вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 22 января в социальной сети Facebook.

Constcourt.md Заседание Конституционного суда Молдавии

«Почему все так боятся русского языка?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи пришли к выводу, что за время своего пребывания на посту президента Молдавии Игорь Додон не решал вопрос статуса русского языка, но в тот момент, когда власть утекла из его рук, он про него внезапно вспомнил.

«Додон запустил этот закон когда проиграл выборы, только для того чтоб разделить электорат и развязать внутреннюю ненависть. И у него получилось. К сожалению», — написал Max L.

Некоторые комментаторы поспешили успокоить возмущённых пользователей. Они отметили, что русский язык не стал запрещённым на территории Молдавии и сохранил статус языка межнационального общения.

«А чего все так перевозбудились? Ничего страшного не случилось, русский язык не запретили. Русский остался языком межнационального общения. Зачем ему какой-то особый статус?», — пишет Людмила С.

Нашлись и те, кто предположил, что новый президент Молдавии Майя Санду сделает так, что в будущем республика попадёт в полное подчинение Румынии и Европейского союза. Они не считают, что подобный тренд является конструктивным и полезным для жителей Молдавии.

«Думаю, что молдавский язык барышня переименует в румынский. Тем более, что они схожи. Она и не отрицает, что тянет Молдавию в Румынию! Так что тихим сапом скоро Молдавия как страна или республика останется только в истории», — считает Сергей Б.

Напомним, 22 января Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в республике.