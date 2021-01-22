Сармановский район, Татарстан, 22 января, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах») после хлопка днем 22 января на территории ООО «МНКТ» в Сармановском районе, в результате которого погибли двое рабочих.

Tatarstan.sledcom.ru Сотрудник следственного комитета на территории ООО «МНКТ»

Хлопок произошел во время пневматических испытаний емкости. Погибли двое рабочих 1971 и 1973 годов рождения, в больницу госпитализировали 48-летнего мужчину.

Следствие решает вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, прокуратура Сармановского района Татарии проводит проверку после ЧП инцидента. Правоохранители проверят соблюдение правил безопасности при производстве работ. При выявленных нарушениях будут приняты меры прокурорского реагирования. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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