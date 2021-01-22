Улан-Удэ, 22 января, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Казаки в составе Народной дружин привлечены к обеспечению безопасности школьников в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, они организовали патрули у девяти городских школ.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

«Утром и вечером казаки по указанному администрациями школ времени, находятся возле школ, сопровождают школьные автобусы, при появлении безнадзорных собак сообщают в единую дежурно-диспетчерскую службу», — отметили в мэрии.

По словам атамана Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Дениса Леонова, в сложившейся ситуации необходима любая помощь.

Напомним, 12 января в одном из микрорайонов города свора собак напала на 11-летнего мальчика, возвращавшегося из школы. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а позже перевезён на лечение в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, для решения проблем с бездомными собаками городские власти инициировали ряд изменений в законодательство. В частности, предложено временно отменить действие закона о гуманном отношении к животным, а также ввести сбор для владельцев собак. Неизвестные, тем временем, поджигают собачьи приюты и раскидывают отраву.

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