Москва, 22 января, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко могут выписать из больницы 25 января. Об этом 22 января сообщил действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков, входящий в команду Емельяненко.

Sergej Rosov Фёдор Емельяненко

«Его скоро выписывают. На следующей неделе в понедельник будут делать последнее КТ — по его результатам должны отпустить домой», — цитирует Немкова «Чемпионат».

Он добавил, что Емельяненко попал в больницу из-за коронавируса, а сейчас чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Емельяненко был госпитализирован в Москве в клиническую больницу №52.