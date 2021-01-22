Москва, 22 января, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В 2020 году в России было продано 71,3 тыс. экземпляров машин D-сегмента (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей»), что на 22,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

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Первое место в данном сегменте занимают японские модели Toyota Camry. Их за прошлый год купили 27,4 тыс. российских автолюбителей — на 19,5% меньше, чем в предшествующий год.

На втором месте по популярности в В-сегменте была корейская модель KIA K5/Optima. Она разошлась в количестве 19,9 тыс. единиц. Здесь падение продаж немного больше — 22,7%. Тройку лидеров замыкает Hyundai Sonata с результатом 6 тыс. проданных авто. Снижение продаж таких авто в годовом выражении составило 17%.

Напомним, в прошлом году в России самым продаваемым авто в В-сегменте (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) была модель Lada Granta с результатом продаж 126,1 тыс. единиц. Это на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

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