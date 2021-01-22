Песков: сообщения о «дворце» Путина — качественная «клюква»
Москва, 22 января, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Опубликованные видеоматериалы о якобы «дворце Путина» в Геленджике являются ни чем иным как враньём. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на днях уже опровергал эту информацию как несоответствующую действительности.
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Песков добавил, что Путин не пользуется этим объектом. Он также сказал, что и не владеет информацией о том, что глава государства вообще когда-либо его посещал. А принадлежность этого объекта — не его забота, заявил пресс-секретарь российского лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января так называемый Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) опубликовал ролик о поместье под Геленджиком, называя его «дворцом Путина».
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти заявления, подчеркнув, что это «старая пластинка». Он напомнил, что много лет назад в Кремле уже объясняли, что у Путина «нет никакого дворца в Геленджике».