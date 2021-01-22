Москва, 22 января, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минтранс отказать в урезании норм бесплатного провоза багажа авиакомпаниям, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

«Призываю Минтранс решительно отказать в урезании норм провоза багажа. А если «Аэрофлоту» так нужны деньги, то пусть его топ-менеджменту урежут зарплату на те же 25%», — заявил Миронов.

В случае, если такая антисоциальная политика госкомпании будет продолжаться, «Справедливая Россия» поставит в Госдуме вопрос о законодательном запрете на подобные действия, пообещал парламентарий.

Миронов напомнил авиакомпаниям о мерах поддержки на фоне пандемии коронавируса. Он также обратил внимание на то, что авиаперевозчики направили свои предложения в Минтранс, когда правительство РФ утвердило программу субсидирования авиаперевозок для жителей Дальнего Востока.

Авиаперевозчики предложили уменьшить размеры багажа пассажиров на 20% — сократить по сумме трех измерений с 203 до 158 сантиметров. Остальной багаж будет считаться сверхнормативным, и за него пассажирам придется платить отдельно.