Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Участники закрытого международного архитектурного конкурса представили проекты фасадов будущей ледовой арены, которую возведут к 2023 году на месте обрушенного СКК «Петербургский» в Московском районе Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Asymptote Architecture»

В конкурсе участвовали бюро «Asymptote Architecture», «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä», «Coop Himmelblau», «Земцов, Кондиайн и партнеры». Заказчиком конкурса выступили инвестор строительства «СКА Арена» и компания «ГОРКА» — генеральный проектировщик. Возглавил жюри основатель и руководитель архитектурного бюро «Snøhetta» Кжетель Торсен.

Явного лидера конкурса презентации пока не определили, сообщил руководитель «СКА Арены» Алексей Флегантов.

«Мнения членов жюри разделились даже в части рендеров», — сказал он.

Финское бюро «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä» отдало предпочтение простой форме, в которой будет показана сила и мощь стадиона. Он больше других похож на утраченное советское здание СКК «Петербургский», которое получало международные архитектурные премии, но рухнуло в результате демонтажа кровли в январе 2020 года.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»

Две световые орбиты, которые опоясывают арену, также должны символизировать первый пилотируемый полет Юрия Гагарина, а движение световой точки по периметру в течение 108 минут — время, проведенное в полете.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä»

Концепция «Asymptote Architecture» из США относит к бозону Хиггса, тектоничности форм и творчеству лидера мирового художественного авангарда Наума Габо. Кроме того, работа «Осень» Сони Делоне вдохновила автора на принцип объединения здания арены и парка.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Asymptote Architecture»

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Asymptote Architecture»

Петербургское бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» выбрало динамичный образ звездного неба и млечного пути, он адресован молодому поколению, которое «зажжет множество новых звезд на небосклоне искусства, науки и спорта».

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Земцов, Кондиайн и партнеры»

Архитекторы также поместили здание арены в легкую, прозрачную оболочку из пространственной вантовой конструкции, которая может создавать разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время, превращаясь в еле заметный «мираж».

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Земцов, Кондиайн и партнеры»

Концепция австрийского бюро «Coop Himmelblau» отсылает к башне Владимира Татлина, плакатам Эль Лисицкого, динамике спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Coop Himmelblau»

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Концепция «Coop Himmelblau»

«В техническом задании к конкурсу мы достаточно жестко сформулировали ряд условий. Например, просили архитекторов предлагать только те решения, которые возможно реализовать при уже запроектированном основании и его несущей способности, а также без значительных изменений внутренних планировочных решения или высоты арены. Были сомнения, что такие рамки отразятся на творческой составляющей, но презентации показали обратное», — заявил генеральный директор ООО «ГОРКА» Алексей Сидоренков, подводя итоги.

Теперь заказчик должен до 20 февраля просчитать все возможные эксплуатационные и экономические параметры концепций, определить, сколько времени займет реализации того или иного решения.

«Только после этого мы сможем назвать победителя и проект, градостроительный облик которого будет вынесен на обсуждение», — добавил Флегантов.

Сроки рассмотрения проектной документации в Главгосэкспертизе продлили с 20 до 30 января. Заключение ведомство планирует выдать до конца месяца, утверждают в «СКА Арене».

Напомним, стадион должен появиться к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в городе в 2023 году.