Кишинёв, 22 января, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Возможность того, что в ответ на отмену особого статуса русского языка в Молдавии в стране могут состояться массовые протесты, не исключил экс-президент республики, лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон. Он заявил об этом 22 января в видеообращении, которое размещено на странице политика в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Я уверен, что вчерашнее решение КС будет иметь серьезные последствия. Я не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах Молдавии, которые перельются в протест здесь, в Кишиневе», — заявил Додон.

Также экс-президент Молдавии указал, что в настоящее время кто-то в стране поднимает националистическую волну, что, по мнению Додона, является опасной тенденцией.

Кроме того, лидер молдавских социалистов отметил, что атаки на русский язык начались с нынешнего президента республики Майи Санду, когда она была министром образования в 2012 году.

При этом она обещала поддержать русскоязычных избирателей во время президентской кампании 2020 года, однако, по мнению Додона, не выполнила этих своих обещаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель молдавского КС Домника Маноле заявила, что закон о статусе русского языка признан Конституционным судом Молдавии незаконным, поскольку он был не в интересах государства.