Киев, 22 января, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику главе Центральной рады Михаилу Грушевскому. Об этом сообщила 22 января пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский возлагает цветы к памятнику Михаилу Грушевскому

«В церемонии приняли участие председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель офиса президента Андрей Ермак», — сказано в сообщении.

Церемонию провели в связи с годовщиной так называемого «Дня соборности» Украины.

Напомним, 22 января 1919 года в Киеве был провозглашён Акт о единстве Украинской народной республики (УНР) и Западно-украинской народной республики (ЗУНР)

«О какой… соборности Украины нам рассказывают, когда одна половина люто ненавидит другую? Соборность, ага», — прокомментировал «праздник» журналист телеканала «НАШ» Макс Назаров в своём Telegram-канале.

Позже журналист поправился, сказав, что на самом деле друг друга ненавидит 5% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Андрей Манчук рассказал, что правительство УНР сбежало из Киева спустя две недели после провозглашения акта о «соборности» Украины.