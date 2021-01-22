Москва, 22 января, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Чемпионат России по боксу пройдёт с 25 августа по 4 сентября в Кемерове. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Боксёрские перчатки

Призовой фонд чемпионата составит 19 млн рублей. Обладатели золотых наград получат 500 тыс. рублей и автомобиль, серебряные медалисты — 250 тыс. рублей, бронзовые призёры — 125 тыс. рублей.

В 2020 году чемпионат России по боксу прошёл с 28 ноября по 5 декабря в Оренбурге.