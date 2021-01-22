Ургенч, Узбекистан, 22 января, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Несколько районов Хорезмской области, в том числе региональный центр — Ургенч, остались без электричества, сообщили в пресс-службе территориальных электрических сетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет света

Перебои в системе электроснабжения возникли с 15:00 (13:00) 21 января. Причиной сбоев стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, метель и похолодание. Отмечается, что энергетики восстанавливали электрические сети в ночное время, несмотря на мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов пообещал не оставить население республики без света и газа во время надвигающихся холодов.