Москва, 22 января, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В российских школах итоговые сочинения или изложения пройдут в середине апреля 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства просвещения России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

Такой ответ поступил на редакционный запрос в министерство с просьбой пояснить, планируется ли в 2020—2021 учебном году проведение итогового сочинения или изложения для тех выпускников школ, которые не собираются поступать в вуз, и, следовательно, будут сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) вместо ЕГЭ.

«Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого Минпросвещения России и Рособрнадзором, написание итогового сочинения (изложения) является условием допуска для 11-классников к государственной итоговой аттестации. Оно пройдёт в середине апреля. Также предусмотрены дополнительные сроки его проведения», — говорится в ответе Минпросвещения РФ.

Таким образом, допуск к итоговым экзаменам предстоит получать всем 11-классникам.