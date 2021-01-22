Москва, 22 января, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли повышение тарифов на сотовую связь, которое операторы обещали на конец января — начало февраля, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

(сс) Alexandre Boucher Разговор по телефону

«Прозвучавшее на минувшей неделе заявление о том, что в январе-феврале вырастут тарифы на сотовую связь. Это не соответствует действительности. У нас есть четкие, законом установленные требования, и любые существенные изменения в тарифах сотовых связи должны согласовываться, во-первых, с ФАС, во-вторых, заранее оператор сотовой связи должен предупреждать абонентов об изменении тарифных условий, заранее их публиковать и еженедельно предоставлять данные о своих тарифах в Минцифры», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»)

«В ФАС такие предложения не заходили, и ФАС согласовывать их не намерен, Минцифры также мириться с этим не будет», — заверил Хинштейн.

Сотовые операторы «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») сообщили о намерении повысить стоимость тарифов для некоторых абонентов. Соответствующие сообщения начали поступать клиентам этих компаний в конце декабря 2020 года.