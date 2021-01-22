Кострома, 22 января, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Наследник царской династии Романовых Георгий Романов приедет в Кострому, чтобы обручиться с гражданкой Италии Викторией Беттарини перед свадьбой. Об этом на личной странице в Facebook сообщил клирик Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора Костромы протоиерей Димитрий Сазонов.

Imperialhouse.ru Георгий Романов и Виктория Беттарини

«Чин обручения Наследника Российского Императорского Дома Его Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайловича с потомственной дворянкой госпожой Викторией Романовной Беттарини состоится 24 января в Троицком соборе костромского Ипатьевского монастыря», — говорится в сообщении.

Наталья Диева Ипатьевский монастырь

Обряд проведёт митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Перед обручением князь с избранницей будут молиться в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы перед Фёдоровской иконой Божией Матери. Свадьба потомка Романовых намечена на осень 2021 года. Георгий Романов уже посещал Кострому в 2015 и 2020 году.