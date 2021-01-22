Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из квартиры многоэтажного дома на проспекте Художников стреляли по остановке общественного транспорта. Полиция задержала неадекватную женщину и изъяла из ее жилища пневматическое оружие и учебные гранаты.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти В Петербурге из квартиры неадекватной женщины стреляли по остановке

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящий момент полиция проводит проверку по факту инцидента в жилом квартале на севере города.

Ранее стало известно, что 21 января около 14:00 часов дня в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о хлопках на остановке общественного транспорта у дома 21/1 по проспекту Художников. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые вместе с сотрудниками Росгвардии оперативно установили квартиру, откуда доносились звуки. На месте происшествия была обнаружена 23-летняя молодая девушка в неадекватном состоянии. Ее передали медикам.

«В ходе проведенного обыска в квартире полицейскими обнаружен и изъят охолощенный автомат, из которого, предположительно, и велась стрельба», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что специалисты ОМОН осмотрели квартиру молодой женщины. В помещении, кроме пневматического оружия, было обнаружено два предмета, похожих на гранаты.

«Прибывшие на место обнаружения специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили, что это учебные гранаты РГД-5 и Ф-1, не представляющие опасности», — резюмировали в ведомстве.