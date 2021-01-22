Москва, 22 января, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») выступил против нормативного определения возраста для доступа в интернет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

bruce mars Ребенок за компьютером

«Нет, нормативно этот вопрос регулировать точно не надо. Государство — это не нянька, которая стоит около каждого человека с большим носовым платком и каждому вытирает слезы. Это вопросы родителей, как они воспитывают своих детей», — заявил Хинштейн.

По его мнению, «чем позже у ребенка появится мобильный телефон, тем лучше», тем более, что есть устройства, которые позволяют связываться с ребенком, например, умные часы.