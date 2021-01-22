Сармановский район, Татарстан, 22 января, 2021, 11:43 — ИА Регнум. На нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарии произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево. Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на месте погибли два человека, еще один — ранен.

Установлено, что ЧП произошло с сотрудниками ООО «Малые нефтяные компании Татарстана». Подробности уточняются.