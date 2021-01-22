Москва, 22 января, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Надбавка советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями будет составлять около 15 тысяч рублей. Об этом 22 января заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы планируем, что ставка будет 0,2 и среднемесячная зарплата или доплата — 15 тысяч рублей ежемесячно», — заявил Кравцов.

По его словам, примерно такая же доплата на данный момент предусмотрена для классных руководителей в школах.