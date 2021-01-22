Калужские приставы взыскали с работодателей 83 млн руб. долгов по зарплате
Калуга, 22 января, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В 2020 году с должников-организаций в принудительном порядке взыскано 83 млн рублей задолженностей по заработной плате, сообщил 22 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
По его словам, в 2020 году в структурных подразделениях судебных приставов региона находилось 3700 исполнительных производства о взыскании заработной платы, что почти на 1600 исполнительных производство меньше, чем в 2019 году. В результате принятых мер калужским приставам удалось восстановить трудовые права почти трёх тысяч жителей области. Кроме того, на начало 2021 года по нескольким десяткам исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на погашение остатка долгов по зарплате.