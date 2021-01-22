Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека» (РНБ) распоряжением председателя правительства России назначен Владимир Гронский, возглавлявший в Петербурге мемориальный музей А.В. Суворова. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на портале правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM РНБ закрыта в связи с мероприятиями по борьбе с коронавирусом (фото весны 2020 года)

Согласно документу, Владимир Гронский назначен на должность генерального директора РНБ на пять лет.

Владимир Гронский родился в Кронштадте 31 декабря 1952 года и закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. До недавнего времени возглавлял Музей Суворова в Петербурге.

Он сменил на посту Александра Вершинина, ранее возглавлявшего Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина, а с 2018 года РНБ.

Напомним, в 2017 году тогдашние руководители петербургской Российской национальной библиотеки и московской Российской государственной библиотеки предложили тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос об интеграции двух структур в одну. Это вызвало волну возмущения петербургской общественности и экспертов в сфере культуры. В итоге чиновники отказались от планов по юридическому слиянию двух крупнейших библиотек.