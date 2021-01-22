В Российской национальной библиотеке в Петербурге поменяли директора
Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека» (РНБ) распоряжением председателя правительства России назначен Владимир Гронский, возглавлявший в Петербурге мемориальный музей А.В. Суворова. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на портале правительства.
Согласно документу, Владимир Гронский назначен на должность генерального директора РНБ на пять лет.
Владимир Гронский родился в Кронштадте 31 декабря 1952 года и закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. До недавнего времени возглавлял Музей Суворова в Петербурге.
Он сменил на посту Александра Вершинина, ранее возглавлявшего Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина, а с 2018 года РНБ.
Напомним, в 2017 году тогдашние руководители петербургской Российской национальной библиотеки и московской Российской государственной библиотеки предложили тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос об интеграции двух структур в одну. Это вызвало волну возмущения петербургской общественности и экспертов в сфере культуры. В итоге чиновники отказались от планов по юридическому слиянию двух крупнейших библиотек.