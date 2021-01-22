Ярославль, 22 января, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Объем туристического потока в Ярославскую область в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м на 955 тысяч человек, или 20%. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области. Всего регион, по официальным данным, посетили 3,9 миллиона туристов. Власти связывают снижение турпотока с пандемией.

Yarregion.ru Рыбинск

«Несмотря на снижение числа путешественников из-за ограничений, связанных с коронавирусом, отрасль сохранена. Более того, у туриндустрии открылись новые возможности, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Из ключевых — рост внутреннего туризма, появление программы кешбэка, грантов от Ростуризма и мер по поддержке отрасли как наиболее пострадавшей от COVID-19».

Несмотря на падение отрасли в целом, рост количества туристов показал второй по величине город области — Рыбинск. Там, по сообщению регионального правительства, турпоток вырос более чем в два раза. Это можно объяснить реконструкцией исторического центра Рыбинска, а также усилиями местных властей по продвижению туристического потенциала города.

В отелях и других местах размещения за год останавливались 647,5 тысячи человек. Это на четверть меньше, чем за предыдущий период.