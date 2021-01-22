Усолье-Сибирское, Иркутская область, 22 января, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Усолье-Сибирском (Иркутская область) на средства государственно-частного партнерства удалось открыть ещё одну ПЦР-лабораторию для исследований тестов на COVID-19, её мощность — 200 исследований в сутки. Как сообщает сегодня, 22 января, пресс-служба областного правительства, учреждение оборудовали на базе ОГБУЗ «Усольская городская больница».

Irkobl.ru Игорь Кобзев во время посещения новой лаборатории. Усолье-Сибирское

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»Это важный шаг в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы стараемся открывать лаборатории в разных муниципалитетах, чтобы исследовать биоматериал на местах и не возить его в крупные учреждения. Тем более, что в Усольской городской больнице не было собственной ПЦР-лаборатории.После пандемии она продолжит работать, здесь будут проводиться все необходимые исследования данным методом», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Данная лаборатория стала шестнадцатым учреждением, которое проводит исследования на COVID-19. Проект реализовали в рамках государственно-частного партнерства. Затраты на ремонт помещений взял на себя благотворительный фонд Красноштанова. Более четырех млн рублей было выделено из областного бюджета на проектирование и монтаж приточно-вытяжной вентиляции. Оборудование приобрели за счет средств Госкорпорации «Росатом».

"Госкорпорация «Росатом» реализует комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитие города Усолье-Сибирское. Для нас важно способствовать социально-экономическому развитию города и повышению качества жизни населения. Именно поэтому мы оперативно откликнулись на просьбу региона и помогли открыть в городе ПЦР-лабораторию», — пояснил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Врачи прошли переподготовку. В будущем в лаборатории планируют проводить исследования по направлениям: урогинекология, неонатология, инфекционная патология и пульмонология.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 22 января число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1576 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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