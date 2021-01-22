Уфа, 22 января, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео, на котором задержанный в Башкирии мужчина признаётся в подготовке теракта.

Центр общественных связей ФСБ РФ Подозреваемый

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«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство (СВУ) для взрыва людей», — говорит задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили, что мужчина получал инструкции от эмиссаров террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В видеоролике также показываются найденные составные части СВУ и предмет, «внешне схожий с электродетонатором», а также обрез и патроны к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Башкирии. Сотрудники силового ведомства задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил вооруженное нападение на людей.

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