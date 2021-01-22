Москва, 22 января, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) будут много работать в День космонавтики 12 апреля. Об этом космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС, рассказал 22 января в интервью ТАСС.

МКС

Он предположил, что праздник выпадет на неделю перед возвращением на Землю и экипаж будет полностью занят подготовкой к спуску. Это будут «тренировки, тренировки и еще раз тренировки».

Кудь-Сверчков добавил, что ещё не думал о празднике, ведь до него ещё предстоит три месяца работать на орбите. Если пилотируемый корабль «Союз МС-18» в апреле доставит на МКС, как запланировано, ещё трёх членов экипажа, то на орбите 12 апреля соберутся десять человек.

«Места точно хватит всем», — заявил российский космонавт.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на борту МКС работают также космонавт Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. В апреле запланирован запуск к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-18» с тремя членами экипажа.