Ростов-на-Дону, 22 января, 2021, 11:06 — ИА Регнум. На строительной площадке первой в Ростовской области инфекционной больницы с инспекцией побывал донской губернатор Василий Голубев. В ходе состоявшегося на месте совещания глава региона потребовал синхронизировать графики завершения работ и поставок оборудования для лечебного учреждения.

Donland.ru Построены все десять зданий медицинского центра

В настоящее время подрядчик завершает чистовую отделку в палатах, отделочные работы продолжаются в лечебно-диагностическом и административном корпусах. Торги на закупку оборудования и мебели уже объявлены, разрабатывается график их поставок с учётом проводимых работ.

На территории крупнейшего медицинского центра построено десять зданий, в том числе стационар на 200 коек, лаборатория, здания по обеззараживанию медотходов и дезинфекции, кислородная станция.

ИА REGNUM напоминает, что дирекцию строящейся инфекционной больницы возглавила заведующая отделом контроля качества медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета Инна Богомолова. Принять первых пациентов лечебное учреждение сможет в июне 2021 года. Общая стоимость медцентра превышает 2,6 млрд рублей.