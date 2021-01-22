Ярославль, 22 января, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле услуги перевозок общественным транспортом может начать оказывать компания из Башкирии. Свой интерес к ярославским перевозкам заявила фирма из Уфимского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Федеральной антимонопольной службы.

Автобус в Ярославле

ООО «Помощь» подала заявку на участие в конкурсе на перевозки в Ярославле, а затем направило жалобу в УФАС по Ярославской области, в которой оспаривает законность порядка проведения конкурентной процедуры. Уфимская фирма зарегистрирована в садоводческом товариществе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января мэрия сама отменила конкурс на 18 новых автобусных маршрутов. Это было сделано после вмешательства губернатора Дмитрия Миронова, которому поступили жалобы от жителей.

Впрочем, пока что власти не заявляли от отказа от реформы вообще. Очевидно, что новые конкурсы всё-таки будут проводиться. Хотя бы потому, что сроки действия свидетельств на перевозки по ряду маршрутов завершаются летом 2021 года. Следовательно, попробовать работать в Ярославле фирма из Башкирии может вновь.

Правда, есть и другая версия интереса уфимской фирмы к ярославским перевозкам. Не исключено, что таким способом действующие участники рынка пытались помешать планам мэрии Ярославля убрать с улиц города маршрутные такси.