Москва, 22 января, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России предупредил об угрозе кибератак со стороны США и их союзников. Об этом сообщается на портале информационной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

Сообщается, что в условиях постоянных обвинений в причастности к кибератакам, высказываемых в адрес Москвы представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения ответных атак, (НКЦКИ) рекомендует принять меры по повышению защищенности информресурсов.

В НКЦКИ рекомендуют проверить на актуальность имеющиеся инструкции и планы по реагированию на компьютерные инциденты, сообщать сотрудникам о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии.

Напомним, об атаках, которые приписывают «российским хакерам», впервые стало известно 14 декабря 2021 года. Источники утверждали, что злоумышленники совершили атаку на министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Ранее президент США Джо Байден поручил разведывательным службам изучить кибератаки на американские государственные учреждения.

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