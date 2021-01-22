Ярославль, 22 января, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Ярославский НПЗ приступил к промышленному производству автомобильного высокооктанового бензина экологического класса К5 марки АИ-100. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Славнефть-ЯНОС Ярославский НПЗ

АИ-100 заменил производившийся ранее бензин АИ-98. Новое топливо в первую очередь рекомендуется владельцам автомобилей с современными турбированными двигателями. Его высокие антидетонационные свойства (октановые характеристики) позволяют в полной мере раскрыть потенциал этих агрегатов. Применение бензина АИ-100-К5 обеспечивает увеличение мощности двигателя, повышение динамики разгона, в то же время снижая уровень вибрации и шума.

Производитель заявляет и о более лёгком пуске двигателя при низких температурах. Топливо обладает высокими экологическими характеристиками. Для его производства используются компоненты с низким содержанием серы, бензола и олефинов.

Новый продукт прошел квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти. В декабре 2020 года предприятие получило необходимую разрешительную документацию. АИ-100-К5 производится в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза и с учетом европейских директив по топливам.

Начало производства бензина АИ-100-К5 стало результатом планомерной модернизации производства «Славнефть-ЯНОС» и следования требованиям отраслевых трендов.