Черкесск, 22 января, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2020 году, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, поток туристов на курорты региона составил полтора миллиона человек. Это на 200 тыс. меньше прогнозного показателя, сообщили в министерстве туризма, курортов и молодёжной политики республики.

Сергей Орлов ИА Красная Весна Карачаево-Черкесия

Большая часть гостей проголосовала рублем за один из старейших горнолыжных курортов России — «Домбай». Его посетили 840 тыс. туристов. Еще 550 тыс. гостей побывали во всесезонном туристическом кластере «Архыз». Туркомплекс «Медовые водопады» принял 120 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодние праздники в 2021 году в Карачаево-Черкесии отдохнули 150 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

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