Горно-Алтайск, 22 января, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Задолженность жителей Республики Алтай по имущественным налогам достигла 170 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, всего в должниках числятся более 18 тыс. человек.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

«Граждане обязаны были самостоятельно оплатить имущественные налоги за 2019 год не позднее 1 декабря 2020 года», — отметили в мэрии.

В большинстве случаев жители задолжали государству по транспортному налогу. В их адрес направили требования об уплате налогов, напомнив о возможности принудительного взыскания в судебном порядке.