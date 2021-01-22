Ярославль, 22 января, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Мировой судья Некрасовского районного суда прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении шеф-редактора информационного агентства «REGNUM» Алексея Яковлева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованное решение суда.

Алексей Яковлев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» было возбуждено УМВД России по Ярославской области в связи с публикацией в авторском телеграм-канале Алексея Яковлева «Дядя Леша» в апреле 2020 года. В ней шла речь о разных условиях работы врачей Москвы и Ярославля в условиях пандемии, а также о том, что врачи отказываются от работы. Отметим, что на тот момент еще не были приняты решения о федеральных выплатах врачам, работающим с коронавирусом.

Полиция посчитала эту информацию недостоверной и способной спровоцировать нарушение общественного порядка. На Алексея Яковлева был составлен протокол об административном правонарушении, который был рассмотрен мировым судьей.

Суд не нашел в действиях журналиста состава правонарушения.

«Факт распространения Яковлевым А. А. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности на территории области, не подтвержден представленными в материалы дела доказательствами. Оценивая субъективную сторону данного правонарушения, суд приходит к выводу о том, что изложенная Яковлевым А. А. информация — не являлась для него заведомо недостоверной. Умысел на распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в ходе рассмотрения дела не доказан. Кроме того, протокол об административном правонарушении не содержит данных о том, чем подтверждается угроза массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в решении суда.

Суд критически отнесся к экспертизе УФСБ по Ярославской области, на которую опирались сотрудники полиции, так как эксперт не был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, к экспертизе не были приложены документы, подтверждающие квалификацию эксперта. При этом лингвистическую судебную экспертизу поручено было провести ФБУ «Вологодская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ». Однако почему-то эта экспертиза не была проведена.

Суд отказался признавать и показания главного врача Ярославской ЦРБ о том, что с медицинскими кадрами в регионе всё обстоит хорошо. Как установил суд, главврач не был предупрежден об ответственности за заведомо ложные показания, следовательно, мог говорить что угодно. Напомним, именно эта больница оказалась в центре скандала весной 2020 года из-за жалоб пациентов. Ситуация была выправлена только после огласки в СМИ.

В ходе расследования сотрудники полиции допустили, по мнению суда, процессуальные нарушения.

«В нарушение требований ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ Яковлев А. А. не был ознакомлен с определением о назначении экспертизы, ему не были разъяснены права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных им лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта», — говорится в решении суда.

Дело оказалось, что называется, шито белыми нитками. Казалось бы, сотрудникам МВД стоило извиниться перед журналистом и признать свою неправоту. Но нет. Вслед за первым административным делом ярославские полицейские возбудили ещё два.

Они касаются уже не Алексея Яковлева лично, а информационного агентства «REGNUM». В публикации в мае 2020 года речь шла о росте безработицы в городе Ярославле в связи с пандемией. А именно о том, что количество граждан, признанных безработными, выросло за месяц в десять раз. Информация была взята из открытого источника — сайта государственной службы занятости. То, что число новых безработных выросло в десять раз, сотрудники полиции не оспаривают. Претензии «к пуговицам» — абсолютным числам.

Дело в том, что центр занятости населения города Ярославля (статистику которого и опубликовало ИА REGNUM) обслуживает не только сам Ярославль, но и Ярославский район. И, следовательно, количество безработных в Ярославле не равно количеству безработных, которых обслужил центр занятости города Ярославля. Что, по мнению сотрудников полиции, также могло спровоцировать массовые нарушения общественного порядка. А журналисты специально перепутали цифры, чтобы посеять панику.

Полицейские так взволновались этим фактом, что возбудили сразу два дела: по публикациям в ИА REGNUM и на портале «ЯрНьюс», который перепечатал информацию.

Расследование этих дел также, по мнению ИА REGNUM, сопровождается нарушениями со стороны сотрудников полиции. Грубейшее из них — нарушение сроков расследования. Дела были возбуждены 2 августа. Срок расследования по таким делам — один месяц, после чего расследование может быть продлено еще на месяц. Между тем прошло уже почти полгода, но расследование не завершено, протоколы не составлены, а дела не закрыты. По крайней мере ни редакции информагентства, ни портала «ЯрНьюс» об этом ничего не известно. Редактор портала «ЯрНьюс» написала жалобу прокурору Ярославской области, посчитав это давлением на СМИ.

Отметим, что ни на какие другие СМИ в Ярославской области аналогичные дела не заводились. В УМВД России по Ярославской области отказались как-либо прокомментировать эту ситуацию.

Редакция ИА REGNUM ждет, что сотрудники УМВД России по Ярославской области прекратят заниматься бессмысленным преследованием журналистов и займутся тем, чем должны заниматься — охранять общественный порядок.