Уфа, 22 января, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Террористический акт предотвратили сотрудники ФСБ РФ в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

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Сообщается, что сотрудники силового ведомства задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил вооруженное нападение на стражей порядка.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан, — сообщили в пресс-службе ФСБ. — В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов».

По информации некоторых СМИ, подозреваемый связан с сирийскими террористами.