Чебоксары, 22 января, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году будут обустроены ещё две вертолётные площадки для организации санитарной авиации. Они появятся в районах, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Hamish Bain Вертолётная площадка

В 2021 году вертолётные площадки появятся при Шумерлинском и Канашском межтерриториальных медицинских центрах. По данным властей, в Чувашии за год планируется совершить 53 вылета.

Власти также отмечают, что на совещании в Минздраве России Чувашию выделили в пятёрке регионов с опережающим развитием санитарной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии вертолётные площадки заработали на базе больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Чебоксарах и Центральной районной больницы Алатырского района. В прошлом году на вертолёте эвакуировано 52 пациента.

Напомним, в 2023 году в Чувашии число вертолётных площадок санавиации должно увеличиться до девяти. В том числе санитарная авиация будет запущена в Батыревском и Ядринском районах.