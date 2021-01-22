Нижнеудинск, Иркутская область, 22 января, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Нижнеудинске (Иркутская область) началась активная работа по сносу аварийных домов, разрушенных во время наводнения 2019 года. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в подтопленной части города разобрали 44 индивидуальных строения. Их владельцы получили свидетельства и приобрели новое жилье, старые дома были заброшены. Средства на снос — 2,5 млн рублей — выделили из областного бюджета.

Пресс-служба правительства Иркутской области В Нижнеудинске сносят аварийные дома, которые были разрушены во время наводнения в 2019 году

«За счет средств муниципального образования разобрано 24 аварийных многоквартирных дома, которые также пострадали во время наводнения. Более 60 строений собственники снесли самостоятельно. Работа по сносу аварийных домов будет продолжена.

Для освободившейся территории будет разработан план комплексного развития. В рамках восстановления в городе обновляют сети тепло-, водо‑ и электроснабжения», — пояснили в правительстве Приангарья.

Губернатор региона Игорь Кобзев поручил подчинённым обратиться в правительственную комиссию с просьбой профинансировать государственную экспертизу проектной документации для реконструкции системы теплоснабжения города и строительства канализационно-очистных сооружений.

По словам главы Приангарья, в 2021 году начнутся работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, средства на реализацию мероприятий в бюджете заложены в полном объеме. Стартует создание нового водозаборного сооружения мощностью 13 тыс. куб. м в сутки. Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили сотни населённых пунктов. Наиболее пострадали Нижнеудинск и Тулун. Многие были очевидцами того, как целые дома и усадьбы несло по реке и разбивало о коммунальный мост. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье и лично решал проблемы людей.